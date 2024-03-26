Україна отримала 880 млн доларів від МВФ — Шмигаль розповів, куди підуть гроші

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 880 мільйонів доларів. За його словами, ці кошти допоможуть нашій державі покрити пріоритетні бюджетні.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 26 березня.

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"Сьогодні Україна отримала 880 млн доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF", — повідомив Шмигаль.

Він наголосив, що ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність у державі.

Також Шмигаль повідомив, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед міжнародними партнерами. Уряд готується до наступного перегляду програми фінансової допомоги.

"Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю!", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 18 березня Рада Європи ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. Нова сума становить 5 мільярдів євро.

Україна отримала фінансову допомогу від Брюсселя у розмірі 4,5 мільярдів євро. Кошти виділили у рамках перехідного фінансування, передбаченого програмою Ukraine Facility.