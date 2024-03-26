Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна отримала 880 млн доларів від МВФ — Шмигаль розповів, куди підуть гроші arrow

Україна отримала 880 млн доларів від МВФ — Шмигаль розповів, куди підуть гроші

26 березня 2024 12:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна отримала 880 млн доларів від МВФ — Шмигаль розповів, куди підуть гроші
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 880 мільйонів доларів. За його словами, ці кошти допоможуть нашій державі покрити пріоритетні бюджетні.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram у вівторок, 26 березня.

Читайте також:
Шмигаль
Пост Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Україна отримає допомогу від МВФ

"Сьогодні Україна отримала 880 млн доларів від МВФ. Це третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF", — повідомив Шмигаль.

Він наголосив, що ці кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність у державі.

Також Шмигаль повідомив, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед міжнародними партнерами. Уряд готується до наступного перегляду програми фінансової допомоги.

"Вдячні МВФ за підтримку та співпрацю!", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, 18 березня Рада Європи ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. Нова сума становить 5 мільярдів євро.

Україна отримала фінансову допомогу від Брюсселя у розмірі 4,5 мільярдів євро. Кошти виділили у рамках перехідного фінансування, передбаченого програмою Ukraine Facility.

Денис Шмигаль
МВФ
фінансова допомога
гроші
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК