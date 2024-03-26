Украина получила 880 млн долларов от МВФ — Шмыгаль рассказал, куда пойдут деньги
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получила от Международного валютного фонда 880 миллионов долларов. По его словам, эти средства помогут нашему государству покрыть приоритетные бюджетные расходы.
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 26 марта.
Украина получит помощь от МВФ
"Сегодня Украина получила 880 млн долларов от МВФ. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF", — сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что эти средства помогут возместить приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность в государстве.
Также Шмыгаль сообщил, что Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед международными партнерами. Правительство готовится к следующему пересмотру программы финансовой помощи.
"Благодарны МВФ за поддержку и сотрудничество!" — добавил Шмигаль.
Напомним, 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составляет 5 млрд евро.
Украина получила финансовую помощь от Брюсселя в размере 4,5 миллиарда евро. Средства были выделены в рамках переходного финансирования, предусмотренного программой Ukraine Facility.
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