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Украина получила 880 млн долларов от МВФ — Шмыгаль рассказал, куда пойдут деньги

26 марта 2024 12:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина получила 880 млн долларов от МВФ — Шмыгаль рассказал, куда пойдут деньги
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина получила от Международного валютного фонда 880 миллионов долларов. По его словам, эти средства помогут нашему государству покрыть приоритетные бюджетные расходы.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram во вторник, 26 марта.

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Пост Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Украина получит помощь от МВФ

"Сегодня Украина получила 880 млн долларов от МВФ. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF", — сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что эти средства помогут возместить приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность в государстве.

Также Шмыгаль сообщил, что Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед международными партнерами. Правительство готовится к следующему пересмотру программы финансовой помощи.

"Благодарны МВФ за поддержку и сотрудничество!" — добавил Шмигаль.

Напомним, 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составляет 5 млрд евро.

Украина получила финансовую помощь от Брюсселя в размере 4,5 миллиарда евро. Средства были выделены в рамках переходного финансирования, предусмотренного программой Ukraine Facility.

Денис Шмыгаль
МВФ
финансовая помощь
деньги
Украина

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