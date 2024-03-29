Україна отримала 1,5 млрд долларів кредиту від Японії та Великої Британії — Мінфін

Табличка "Міністерство фінансів України". Ілюстративне фото: УНІАН

Україна отримала 1,5 мільярда доларів США кредиту на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Зараз ці кошти будуть спрямовані на підтримку ключових пріоритетів державного бюджету.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

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Зазначено, що фінансування складається з гарантії японського уряду через цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом 984 млн доларів США та гарантії Великої Британії на суму 516 млн доларів США.

У повідомленні також зазначено, що до загального фонду державного бюджету надійшло 1,4 млрд доларів США. Програма передбачає капіталізацію відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов'язань України.

Передумовою отримання цього траншу стало виконання Україною необхідних 8 вимог за програмою. Серед них — гармонізація митного та податкового законодавства до норм Європейського Союзу, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, а також забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.

Нагадаємо, що 18 березня Рада Європи ухвалила рішення про збільшення фінансування потреб Збройних сил України. Нова сума становить 5 мільярдів євро.

Також ми писали про те, що Україна отримала фінансову допомогу від Брюсселя у розмірі 4,5 мільярда євро. Кошти виділили у рамках перехідного фінансування, передбаченого програмою Ukraine Facility.