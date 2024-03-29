Украина получила 1,5 млрд долларов кредита от Японии и Великобритании — Минфин
Украина получила 1,5 миллиарда долларов США кредита в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. В настоящее время эти средства будут направлены на поддержку ключевых приоритетов государственного бюджета.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Кредит для Украины
Отмечено, что финансирование состоит из гарантии японского правительства через целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) в размере 984 млн долларов США и гарантии Великобритании на сумму 516 млн долларов США.
В сообщении также отмечено, что в общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 млрд долларов США. Программа предусматривает капитализацию процентов с японских средств на сумму 99,54 млн долларов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины.
Предпосылкой получения этого транша стало выполнение Украиной необходимых 8 требований по программе. Среди них — гармонизация таможенного и налогового законодательства с нормами Европейского Союза, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, а также обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.
Напомним, что 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составляет 5 млрд евро.
Также мы писали о том, что Украина получила финансовую помощь от Брюсселя в размере 4,5 млрд евро. Средства были выделены в рамках переходного финансирования, предусмотренного программой Ukraine Facility.
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