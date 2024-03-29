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Украина получила 1,5 млрд долларов кредита от Японии и Великобритании — Минфин

29 марта 2024 20:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Украина получила 1,5 млрд долларов кредита от Японии и Великобритании - Минфин
Табличка "Министерство финансов Украины". Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украина получила 1,5 миллиарда долларов США кредита в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. В настоящее время эти средства будут направлены на поддержку ключевых приоритетов государственного бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Отмечено, что финансирование состоит из гарантии японского правительства через целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) в размере 984 млн долларов США и гарантии Великобритании на сумму 516 млн долларов США.

В сообщении также отмечено, что в общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 млрд долларов США. Программа предусматривает капитализацию процентов с японских средств на сумму 99,54 млн долларов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины.

Предпосылкой получения этого транша стало выполнение Украиной необходимых 8 требований по программе. Среди них — гармонизация таможенного и налогового законодательства с нормами Европейского Союза, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, а также обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

Напомним, что 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составляет 5 млрд евро.

Также мы писали о том, что Украина получила финансовую помощь от Брюсселя в размере 4,5 млрд евро. Средства были выделены в рамках переходного финансирования, предусмотренного программой Ukraine Facility.

Минфин
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Украина
финансы

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