Украина получила 1,5 млрд долларов кредита от Японии и Великобритании — Минфин

Табличка "Министерство финансов Украины". Иллюстративное фото: УНИАН

Украина получила 1,5 миллиарда долларов США кредита в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. В настоящее время эти средства будут направлены на поддержку ключевых приоритетов государственного бюджета.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Отмечено, что финансирование состоит из гарантии японского правительства через целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) в размере 984 млн долларов США и гарантии Великобритании на сумму 516 млн долларов США.

В сообщении также отмечено, что в общий фонд государственного бюджета поступило 1,4 млрд долларов США. Программа предусматривает капитализацию процентов с японских средств на сумму 99,54 млн долларов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины.

Предпосылкой получения этого транша стало выполнение Украиной необходимых 8 требований по программе. Среди них — гармонизация таможенного и налогового законодательства с нормами Европейского Союза, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, а также обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

Напомним, что 18 марта Совет Европы принял решение об увеличении финансирования потребностей Вооруженных сил Украины. Новая сумма составляет 5 млрд евро.

Также мы писали о том, что Украина получила финансовую помощь от Брюсселя в размере 4,5 млрд евро. Средства были выделены в рамках переходного финансирования, предусмотренного программой Ukraine Facility.