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Україна отримає інформацію про рахунки своїх громадян за кордоном — стало відомо, коли

28 червня 2024 17:25
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Податковій службі відкриють доступ до банківських рахунків українців за кордоном, - нардеп
Людина з банківською карткою. Фото: fakty.com.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Восени Державна податкова служба України отримає інформацію про стан банківських рахунків громадян, які живуть за кордоном. Обмін інформацією розпочнеться зі 115 країнами.

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Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна у Telegram у п’ятницю, 28 червня.

Обмін інформацією стосуватиметься не лише простих громадян

"ДПС отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілу низку фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній у розрізі іноземних юрисдикцій зі сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих і багато іншого", — розповіла парламентарка.

За її словами, це стало можливим після позитивного звіту Організації економічного співробітництва та розвитку про "зрілість" української системи фінансової безпеки.

Обмін інформацією почнеться зі 115 країнами, до числа яких входять члени ЄС, де живе понад чотири мільйони українських біженців. 

Але торкнутися це може не тільки простих українців. За словами Южаніної, після початку обміну інформацією може з'ясуватися, що "дехто у владі не подав або подав не всю інформацію про контрольовані іноземні компанії".

Вона припускає, що саме тому було скасовано відповідальність за неподання такої звітності до кінця воєнного стану і ще за пів року після нього.

Раніше ми писали про те, що податківці візьмуться за рахунки українців за кордоном. Глобальний Форум ОЕСР надав позитивну оцінку щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою й захисту даних для автоматичного обміну.

Нагадаємо, Укрпошта долучається до всеукраїнської інформаційної кампанії "Наші податки — наш захист!". Підприємство вводить в обіг новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога".

українці
податки
Податкова служба
банки
громадянство
ЄС
рахунки
інформація
закордон

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