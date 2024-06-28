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Украина получит информацию о счетах своих граждан за границей — стало известно, когда

28 июня 2024 17:25
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Налоговой службе откроют доступ к банковским счетам украинцев за границей, - нардеп
Человек с банковской карточкой. Фото: fakty.com.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Осенью Государственная налоговая служба Украины получит информацию о состоянии банковских счетов граждан, проживающих за границей. Обмен информацией начнется со 115 странами.

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Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина в Telegram в пятницу, 28 июня.

Обмен информацией будет касаться не только простых граждан

"ГНС получит информацию о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовых сведений об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое", — рассказала парламентарий.

По ее словам, это стало возможным после положительного отчета Организации экономического сотрудничества и развития о "зрелости" украинской системы финансовой безопасности.

Обмен информацией начнется со 115 странами, в число которых входят члены ЕС, где проживает более четырех миллионов украинских беженцев.

Но затронуть это может не только простых украинцев. По словам Южаниной, после начала обмена информацией может выясниться, что "кое-кто во власти не предоставил или подал не всю информацию о контролируемых иностранных компаниях".

Она предполагает, что именно поэтому была отменена ответственность за непредставление такой отчетности до конца военного положения и еще через полгода после него.

Раньше мы писали о том, что налоговики приступят к счетам украинцев за рубежом. Глобальный Форум ОЭСР дал положительную оценку зрелости системы управления информационной безопасностью и защиты данных для автоматического обмена.

Напомним, Укрпочта присоединяется к всеукраинской информационной кампании "Наши налоги — наша защита!". Предприятие вводит в обращение новый почтовый выпуск "Налоги. Армия. Победа".

украинцы
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