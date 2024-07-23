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Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків додому — подробиці

23 липня 2024 13:07
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Україна веде діалог з Молдовою щодо повернення чоловіків призовного віку
Українські біженці. Фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Україна обговорює з Молдовою повернення чоловіків призовного віку додому. Йдеться про тих громадян, які виїхали з країни незаконно.

Про це сказав посол України у Молдові Марко Шевченко, передає Newsmaker у вівторок, 23 липня.

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Шевченко зазначив, що Київ веде діалог з Кишиневом щодо повернення українців призовного віку, які втекли до Молдови. 

Він розповів, що певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, отримують у країні притулок, а інші — "діваються незрозуміло куди", адже їх не затримують. Шевченко зазначив, що вони, ймовірно, залишаються на території Молдови або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає.

"Коли я спілкуюся з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, краще вирішувати менші поодинці — що робити з людьми, яким Молдова відмовила у наданні притулку", — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, з 17 липня чоловіки віком від 18 до 60 років можуть виїхати за кордон тільки при наявності військово-облікового документа. Він може бути як у паперовій, так і в електронній формі. 

Раніше у Німеччині заговорили про повернення українських чоловіків додому. Там заявили, що готові на таке рішення, якщо Київ звернеться з відповідним проханням.

Молдова українці посол Україна чоловіки

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