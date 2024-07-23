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Украина обсуждает с Молдовой возвращение мужчин домой — подробности

23 июля 2024 13:07
Виктория Козырь - редактор
Украина ведет диалог с Молдовой по возвращению мужчин призывного возраста
Украинские беженцы. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Украина обсуждает с Молдовой возвращение мужчин призывного возраста домой. Речь идет о гражданах, которые выехали из страны незаконно.

Об этом сказал посол Украины в Молдове Марк Шевченко, передает Newsmaker во вторник, 23 июля.

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Шевченко отметил, что Киев ведет диалог с Кишиневом по возвращению украинцев призывного возраста, сбежавших в Молдову.

Он рассказал, что определенное количество сбежавших, которых остановили молдавские пограничники, получают в стране убежище, а другие — "деваются непонятно куда", ведь их не задерживают. Шевченко отметил, что они, вероятно, остаются на территории Молдовы или уезжают в другие страны. Точной статистики по количеству таких людей нет.

"Когда я общаюсь с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку — что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", — отметил Шевченко.

Напомним, с 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу только при наличии военно-учетного документа. Он может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Ранее в Германии заговорили о возвращении украинских мужчин домой. Там заявили, что готовы на такое решение, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

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