Україна не готова до нового спалаху коронавірусу, — доктор Комаровський
Україна зараз абсолютно не готова до нового спалаху коронавірусу. Насамперед проблема в тому, що недостатньо грошей на підготовку.
Про це повідомив Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE
Україна не готова до нової хвилі СOVID-19
Наразі Україна не готова ні до вакцинації, ні до лікування населення від коронавірусу.
"Ні надлишку вакцин — змінених, я звертаю увагу, тому що в Америці інші вже вакцини, — ні надлишку кисню, ні надлишку кваліфікованого персоналу, ні надлишку грошей тощо у нас немає", — повідомив Комаровський.
Це комплексна проблема, вважає лікар, оскільки зараз уся увага держави зосереджена на війні.
"Те, що зараз точно не до інфекційних хвороб, це я вам 100% кажу, як людина, яка 20 років життя провела в інфекційній лікарні", — переконаний лікар.
Нагадаємо, кияни висловилися з приводу нового захворювання, яке нібито загрожує всьому світу – хвороба Х.
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