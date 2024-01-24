Україна не готова до нового спалаху коронавірусу, — доктор Комаровський

Лікар Євген Комаровський. Фото: google.com

Україна зараз абсолютно не готова до нового спалаху коронавірусу. Насамперед проблема в тому, що недостатньо грошей на підготовку.

Про це повідомив Євген Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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Наразі Україна не готова ні до вакцинації, ні до лікування населення від коронавірусу.

"Ні надлишку вакцин — змінених, я звертаю увагу, тому що в Америці інші вже вакцини, — ні надлишку кисню, ні надлишку кваліфікованого персоналу, ні надлишку грошей тощо у нас немає", — повідомив Комаровський.

Це комплексна проблема, вважає лікар, оскільки зараз уся увага держави зосереджена на війні.

"Те, що зараз точно не до інфекційних хвороб, це я вам 100% кажу, як людина, яка 20 років життя провела в інфекційній лікарні", — переконаний лікар.

Нагадаємо, кияни висловилися з приводу нового захворювання, яке нібито загрожує всьому світу – хвороба Х.