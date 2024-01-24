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Украина не готова к новой вспышке коронавируса, — доктор Комаровский

24 января 2024 11:48
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Украина не готова к новой вспышке коронавируса, — доктор Комаровский
Доктор Евгений Комаровский. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Украина сейчас абсолютно не готова к новой вспышке коронавируса. В первую очередь проблема в том, что недостаточно денег на подготовку.

Об этом сообщил Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE.

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На данный момент Украина не готова ни к вакцинации, ни к лечению населения от коронавируса. 

"Ни избытка вакцин — измененных, я обращаю внимание, потому что в Америке другие уже вакцины, — ни избытка кислорода, ни избытка квалифицированного персонала, ни избытка денег и т.д. у нас нет", — сообщил Комаровский.

Это комплексная проблема, считает доктор, поскольку сейчас все внимание государства сосредоточено на войне. 

"То, что сейчас точно не до инфекционных болезней, это я вам 100% говорю, как человек, который 20 лет жизни провел в инфекционной больнице", — убежден доктор.

Напомним, киевляне высказали по поводу нового заболевания, которое якобы угрожает всему миру — болезнь Х.

коронавирус
больницы
Евгений Комаровский
болезнь
медицина
COVID

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