Украина не готова к новой вспышке коронавируса, — доктор Комаровский
Украина сейчас абсолютно не готова к новой вспышке коронавируса. В первую очередь проблема в том, что недостаточно денег на подготовку.
Об этом сообщил Евгений Комаровский в эфире Новини.LIVE.
Украина не готова к новой волне СOVID-19
На данный момент Украина не готова ни к вакцинации, ни к лечению населения от коронавируса.
"Ни избытка вакцин — измененных, я обращаю внимание, потому что в Америке другие уже вакцины, — ни избытка кислорода, ни избытка квалифицированного персонала, ни избытка денег и т.д. у нас нет", — сообщил Комаровский.
Это комплексная проблема, считает доктор, поскольку сейчас все внимание государства сосредоточено на войне.
"То, что сейчас точно не до инфекционных болезней, это я вам 100% говорю, как человек, который 20 лет жизни провел в инфекционной больнице", — убежден доктор.
Напомним, киевляне высказали по поводу нового заболевания, которое якобы угрожает всему миру — болезнь Х.
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