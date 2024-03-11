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Україна може не отримати обіцяний Канадою NASAMS — в чому причина

11 березня 2024 07:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Україна може не отримати обіцяний Канадою NASAMS — в чому причина
Зенітно-ракетний комплекс NASAMS. Фото: Kongsberg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україну досі не надійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які обіцяла надати Канада. Причиною цьому є те, що країні бракує фінансування для постачання від Сполучених Штатів Америки. Наразі угода перебуває в підвішеному стані.

Про це повідомляє Edmonton Journal.

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Проблемне постачання NASAMS для України

Міністр національної оборони Канади Білл Блер наголосив, що причина в ненаданні Україні NASAMS закладена на державному рівні. Канада ще минулого року надала фінансування на закупівлю ЗРК Києву за контрактом зі США. Проте закупівля досі перебуває у підвішеному стані.

Міністр підкреслив, що США мають надати кошти на закриття контракту по закупівлі NASAMS. Як вказав Блер, без відповідної угоди на придбання, потрібні були б роки на простий процес закупівель.

"Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні", — зазначив Блер.

При цьому посадовець запевнив, що країни розуміють важливість надання зброї Україні та у них є "сильне відчуття терміновості".

Нагадаємо, Канадський уряд закликав парламент виділити майже 192 млн доларів, на військову допомогу Україні. Відтак було запропоновано надати ЗСУ бронетранспортери та авто для евакуації поранених.

Раніше ми писали про те, скільки коштує один постріл NASAMS. Загальна вартість комплексу близько 300 млн доларів США. Ціна однієї із шести ракет до нього може коливатися від 1 до 2,5 млн доларів.

США
Канада
війна
зброя
фінансова допомога
військова допомога
Україна
NASAMS

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