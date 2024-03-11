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Украина может не получить обещанный Канадой NASAMS — в чем причина

11 марта 2024 07:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украина может не получить обещанный Канадой NASAMS — в чем причина
Зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Фото: Kongsberg
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украину до сих пор не поступили зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые обещала предоставить Канада. Причиной тому является то, что стране не хватает финансирования для поставки от Соединенных Штатов Америки. В настоящее время соглашение находится во взвешенном состоянии.

Об этом сообщает Edmonton Journal.

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Министр национальной обороны Канады Билл Блэр подчеркнул, что причина в непредоставлении Украине NASAMS заложена на государственном уровне. Канада еще в прошлом году предоставила финансирование на закупку ЗРК Киеву по контракту с США. Однако закупка до сих пор находится во взвешенном состоянии.

Министр подчеркнул, что США должны предоставить средства для закрытия контракта по закупке NASAMS. Как указал Блэр, без соответствующего соглашения на приобретение потребовались бы годы на простой процесс закупок.

"Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами в собственном финансировании", — отметил Блэр.

При этом чиновник заверил, что страны понимают важность предоставления оружия Украине и у них "сильное чувство срочности".

Напомним, Канадское правительство призвало парламент выделить почти 192 млн долларов на военную помощь Украине. Затем было предложено предоставить ВСУ бронетранспортеры и автомобили для эвакуации раненых.

Раньше мы писали о том, сколько стоит один выстрел NASAMS. Общая стоимость комплекса около 300 млн долларов США. Цена одной из шести ракет к нему может колебаться от 1 до 2,5 млн долларов.

США
Канада
война
оружие
финансовая помощь
военная помощь
Украина
NASAMS

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