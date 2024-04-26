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Україна формує нові бригади для посилення позицій — Зеленський

26 квітня 2024 18:08
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Україна формує нові бригади для посилення позицій — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку українських бойових частин. Зокрема, він повідомив, що Україна формує нові бригади для посилення позицій.

Про це він заявив у зверненні до учасників Контактної групи "Рамштайн" у п'ятницю, 26 квітня.

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Зеленський попросив союзників приділяти увагу виробництву зброї.

"ЗСУ зараз формують нові бригади, які потрібно забезпечити зброєю, адже навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що станом на зараз проходить 21-ше засідання у форматі "Рамштайн". У Міноборони казали, що головними темами засідання будуть постачання зброї, снарядів, насамперед 155-міліметрових, і ракет ATACMS.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення командувача Сил підтримки Збройних сил України Олександра Яковця. Військового призначили на іншу посаду.

Також повідомлялось, що Зеленський відправив у відставку заступників секретаря РНБО та начальника УДО.

Володимир Зеленський
війна
Україна
Бригада

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