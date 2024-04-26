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Украина формирует новые бригады для усиления позиций — Зеленский

26 апреля 2024 18:08
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Украина формирует новые бригады для усиления позиций — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об укреплении украинских боевых частей. В частности он сообщил, что Украина формирует новые бригады для усиления позиций.

Об этом он заявил в обращении к участникам Контактной группы "Рамштайн" в пятницу, 26 апреля.

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Зеленский попросил союзников уделять внимание производству оружия.

"ВСУ сейчас формируют новые бригады, которые нужно обеспечить оружием, ведь даже самые лучшие солдаты не смогут изменить ход войны без вооружения", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что по состоянию на данный момент проходит 21-е заседание в формате "Рамштайн". В Минобороны говорили, что главными темами заседания будут поставки оружия, снарядов, прежде всего 155-миллиметровых, и ракет ATACMS.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины Александра Яковца. Военного назначили на другую должность.

Также сообщалось, что Зеленский отправил в отставку заместителей секретаря СНБО и начальника УГО.

Владимир Зеленский
война
Украина
Бригада

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