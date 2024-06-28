США й Ізраїль можуть передати Україні вісім Patriot

ЗРК Patriot. Фото ілюстративне: defence-ua.com

Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.

Про це з посиланням на власні джерела у четвер, 27 червня, повідомило видання Financial Times.

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Що відомо про можливу передачу України Patriot

За даними видання, у переговорах взяли участь міністри та високопосадовці трьох держав, зокрема, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба й держсекретар США Ентоні Блінкен. Також відбулися прямі переговори між Ізраїлем і Україною.

У квітні Ізраїль заявив, що планує зняти з озброєння вісім батарей Patriot, термін експлуатації яких перевищує 30 років. У подальшому ці системи замінять більш сучасними. Імовірно, саме ці Patriot передадуть Україні.

"Якщо таку передачу реалізують, це стане серйозною зміною обороноздатності України. Наразі у країні є щонайменше чотири системи Patriot, що були поставлені США та Німеччиною", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, Україна отримала партію військової допомоги від Іспанії. Зокрема, іспанці передали українським військовим танки й ракети для Patriot.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна та ще одна держава планують надати Україні систему Patriot.