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Украина договаривается с Израилем и США о передаче почти десятка Patriot, — FT

28 июня 2024 02:15
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Чекарёва Мария
редактор
США и Израиль могут передать Украине восемь Patriot
ЗРК Patriot. Фото иллюстративное: defence-ua.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украина договаривается с Израилем и США о передаче вооружения. Киев может получить до восьми израильских комплексов Patriot.

Об этом со ссылкой на собственные источники в четверг, 27 июня, сообщило издание Financial Times.

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Что известно о возможной передаче Украины Patriot

По данным издания, в переговорах приняли участие министры и чиновники трех государств, в частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен. Также прошли прямые переговоры между Израилем и Украиной.

В апреле Израиль заявил, что планирует снять с вооружения восемь батарей Patriot, срок эксплуатации которых превышает 30 лет. В дальнейшем эти системы заменят более современными. По всей вероятности, именно эти Patriot передадут Украине.

"Если такую передачу реализуют, это станет серьезным изменением обороноспособности Украины. Сейчас в стране есть как минимум четыре системы Patriot, которые были поставлены США и Германией", — говорится в материале.

Напомним, по данным зарубежных СМИ, Украина получила партию военной помощи от Испании. В частности, испанцы передали украинским военным танки и ракеты для Patriot.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна и еще одно государство планируют предоставить Украине систему Patriot .

США
Израиль
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Украина
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Patriot

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