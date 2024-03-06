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Угорщина проти обрання Марка Рютте на посаду генсека НАТО — Politico

6 березня 2024 16:11
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Угорщина проти обрання Марка Рютте на посаду генсека НАТО — Politico
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: Facebook/Szijjártó Péter
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Угорщина відмовляється підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що країна не може підтримати кандидатуру людини, яка хотіла "поставити Угорщину на коліна".

Про це повідомило видання Politico у середу, 6 березня.

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Позиція Угорщини

Коментарі пролунали незадовго до запланованої зустрічі угорського прем'єра Віктора Орбана із Дональдом Трампом у Сполучених Штатах Америки.

"Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна", — заявив Сіярто.

Видання зазначає, що Будапештська позиція додає невизначеності до питання, хто обійме керівну посаду в НАТО, враховуючи, що третина з 31 країни-члена альянсу ще не висловила свою думку щодо підтримки Рютте.

Чим відомий Марк Рютте

Рютте відомий своєю критикою на адресу поточного угорського уряду, особливо після запровадження в Угорщині нового законодавства проти ЛГБТ-спільноти у 2021 році. Тоді він заявив, що Угорщина має переглянути своє місце у Європейському Союзі.

"Наша кінцева мета змусити Угорщину переглянути свою позицію з цього питання", — зазначив Рютте.

Нагадаємо, прихильники Рютте хочуть закріпити за ним посаду генсека НАТО вже до літа 2024 року. Його кандидатуру підтримує більшість країн-учасниць Альянсу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Рютте може розраховувати на широку підтримку та претендувати на цю посаду.

НАТО
вибори
Нідерланди
Угорщина
Марк Рютте
Петер Сіярто

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