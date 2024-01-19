Сторонники Рютте пытаются закрепить за ним должность генсека НАТО — СМИ назвали термины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Сторонники премьера Нидерландов Марка Рютте хотят закрепить за ним должность генсека НАТО уже к лету. Его поддерживают большинство стран-членов альянса, ведь считают, что он сможет справиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, если бы победил на выборах.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

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Отмечается, что страны, поддерживающие попытку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте возглавить НАТО, работают за кулисами, чтобы обеспечить завершение гонки уже к этому лету. Ожидается, что решение будет согласовано на саммит лидеров стран НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле. Однако они предполагают и то, что процесс согласования будет завершен уже к концу весны.

В агентстве рассказали, что этот пост Рютте предлагали уже дважды. В последний раз он отказался, потому что не думал, что его кабинет министров в Нидерландах развалится так быстро, как это произошло.

"Роль генерального секретаря НАТО будет особенно критической, поскольку война России с Украиной затянется на годы. Главе НАТО нужно будет сбалансировать избегание любых прямых переливов или более широкой эскалации между Альянсом и Россией, а также поощрять союзников поддерживать военную и финансовую поддержку Украины, поскольку общественность начинает уставать от расходов", — говорится в материале.

Напомним, в конце октября стало известно, что на должность генсека НАТО явился новый претендент — Марк Рютте.

Позже СМИ сообщали, что Рютте может рассчитывать на широкую поддержку и претендовать на этот пост.