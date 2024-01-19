Прихильники Рютте намагаються закріпити за ним посаду генсека НАТО, — ЗМІ назвали терміни

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Прихильники прем'єра Нідерландів Марка Рютте хочуть закріпити за ним посаду генсека НАТО вже до літа. Його підтримують більшість країн-членів альянсу, адже вважають, що він зможе впоратися з експрезидентом США Дональдом Трампом, якби той переміг на виборах.

Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.

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Зазначається, що країни, які підтримують спробу прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте очолити НАТО, працюють за лаштунками, щоб забезпечити завершення перегонів вже до цього літа. Очікується, що рішення буде погоджено до саміту лідерів країн НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні. Однак вони припускають і те, що процес узгодження буде завершено вже до кінця весни.

В агентстві розповіли, що цю посаду Рютте пропонували вже двічі. Востаннє він відмовився, бо не думав, що його кабінет міністрів в Нідерландах розвалиться так швидко, як це сталося.

"Роль генерального секретаря НАТО буде особливо критичною, оскільки війна Росії з Україною затягнеться на роки. Главі НАТО потрібно буде збалансувати уникнення будь-яких прямих переливів або ширшої ескалації між Альянсом і Росією, а також заохочувати союзників підтримувати військову та фінансову підтримку України, оскільки громадськість починає втомлюватися від витрат", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня стало відомо, що на посаду генсека НАТО з'явився новий претендент — Марк Рютте.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що Рютте може розраховувати на широку підтримку і претендувати на цю посаду.