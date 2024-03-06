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Венгрия против избрания Марка Рютте на должность генсека НАТО, — Politico

6 марта 2024 16:11
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Венгрия против избрания Марка Рютте на должность генсека НАТО, — Politico
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Фото: Facebook/Szijjártó Péter
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Венгрия отказывается поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО. Министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что страна не может поддержать кандидатуру человека, который хотел "поставить Венгрию на колени".

Об этом сообщило издание Politico в среду, 6 марта.

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Позиция Венгрии

Комментарии прозвучали незадолго до запланированной встречи венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом в Соединенных Штатах Америки.

"Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени", — заявил Сиярто.

Издание указывает, что Будапештская позиция добавляет неопределенности к вопросу о том, кто займет руководящую должность в НАТО, учитывая, что треть из 31 страны-члена Альянса еще не выразила свое мнение относительно поддержки Рютте.

Чем известен Марк Рютте

Рютте известен своей критикой в адрес текущего венгерского правительства, особенно после введения в Венгрии нового законодательства против ЛГБТ-сообщества в 2021 году. Тогда он заявил, что Венгрия должна пересмотреть своё место в Европейском союзе.

"Наша конечная цель — заставить Венгрию пересмотреть свою позицию по этому вопросу", — отметил Рютте.

Напомним, сторонники Рютте хотят закрепить за ним должность генсека НАТО уже к лету 2024 года. Его кандидатуру поддерживает большинство стран-участников Альянса.

Ранее СМИ сообщали, что  Рютте может рассчитывать на широкую поддержку и претендовать на этот пост.

НАТО
выборы
Нидерланды
Венгрия
Марк Рютте
Петер Сиярто

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