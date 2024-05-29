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Угорщина продовжує блокувати рішення щодо вступу України до ЄС — що відомо

29 травня 2024 17:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Угорщина продовжує блокувати рішення щодо вступу України до ЄС — що відомо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ілюстративне фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На дипломатичній зустрічі в ЄС 29 травня Угорщина виступила проти затвердження документа, який визначає умови вступу України до Європейського Союзу. Вони мотивують свою позицію захистом прав національних меншин.

Про це повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

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Цього тижня представники 27 країн-членів ЄС розглядають пропозицію Єврокомісії щодо переговорів з Україною та Молдовою. Джозвяк зазначає, що Угорщина відмовляється підтримати Україну через ряд двосторонніх проблем, пов’язаних з правами нацменшин, але не ставить під сумнів членство Молдови.

Оскільки ЄС розглядає кандидатури України та Молдови разом, без згоди на вступ України, процес щодо Молдови також зупиняється. Євросоюз прагне почати офіційні переговори з обома країнами до кінця червня, але для цього потрібна згода всіх членів ЄС, включаючи Угорщину.

Нагадаємо, у квітні пройшли переговори між керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Угорщини Петром Сіярто. За словами політиків, зустріч була корисною і вдалось досягнути позитивної динаміки діалогу.

Раніше стало відомо, коли Україна має розпочати процедуру вступу до Європейського Союзу та яка країна виступає проти такої ініціативи.

Європейський союз
Молдова
Угорщина
Україна
політики

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