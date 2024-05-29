Венгрия продолжает блокировать решение о вступлении Украины в ЕС — что известно
На дипломатической встрече в ЕС 29 мая Венгрия выступила против утверждения документа, определяющего условия вступления Украины в Европейский Союз. Они мотивируют свою позицию защитой прав национальных меньшинств.
Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.
Венгрия блокирует решение для начала переговоров ЕС с Украиной
На этой неделе представители 27 стран-членов ЕС рассматривают предложение Еврокомиссии по переговорам с Украиной и Молдовой. Джозвяк отмечает, что Венгрия отказывается поддержать Украину из-за ряда двусторонних проблем, связанных с правами нацменьшинств, но не ставит под сомнение членство Молдовы.
Поскольку ЕС рассматривает кандидатуры Украины и Молдовы вместе, без согласия на вступление Украины, процесс по Молдове также останавливается. Евросоюз стремится начать официальные переговоры с обеими странами до конца июня, но для этого нужно согласие всех членов ЕС, включая Венгрию.
Напомним, в апреле прошли переговоры между руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром иностранных дел Венгрии Петром Сиярто. По словам политиков, встреча была полезна и удалось достичь положительной динамики диалога.
Ранее стало известно, когда Украина должна приступить к процедуре вступления в Европейский Союз и какая страна выступает против такой инициативы.
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