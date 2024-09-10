Угорщина постачатиме нафту з Росії через Україну

Працівник на нафтовому підприємстві. Ілюстративне фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt уклала угоду, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти по трубопроводу, що проходить через Україну. Водночас повідомленні не уточнюється, яка компанія чи компанії здійснюватимуть поставки.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Агентство зазначило, що в понеділок, 9 вересня, будапештська компанія зробила відповідне оголошення після того, як Україна в червні фактично заборонила ПАТ "Лукойл" продовжувати використовувати її як транзитну країну у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Згідно з угодою, Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання нафти на кордоні Білорусі та України з 9 вересня.

Раніше за доставку сирої нафти в пункти в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною відповідала російська сторона.

"Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу "Дружба", — сказав виконавчий віцепрезидент Mol Downstream Габріель Сабо.

Водночас він не уточнив, яка саме компанія здійснюватиме постачання цієї нафти.