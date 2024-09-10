Венгрия будет поставлять нефть из России через Украину

Работник на нефтяном предприятии. Иллюстративное фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt заключила соглашение, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по проходящему через Украину трубопроводу. В то же время уведомление не уточняет, какая компания или компании будут осуществлять поставки.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство отметило, что в понедельник, 9 сентября, будапештская компания сделала соответствующее объявление после того, как Украина в июне фактически запретила ПАО "ЛУКойл" продолжать использовать ее в качестве транзитной страны в ответ на полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года.

Согласно соглашению, Mol, контролирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, возьмет на себя поставки нефти на границе Беларуси и Украины с 9 сентября.

Ранее за доставку сырой нефти в пункты Венгрии и Словакии вблизи границы с Украиной отвечала российская сторона.

"Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба", — сказал исполнительный вице-президент Mol Downstream Габриэль Сабо.

В то же время, он не уточнил, какая именно компания будет осуществлять поставки этой нефти.