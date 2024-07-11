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Удари України по території РФ — Столтенберг відповів, чи скасує НАТО обмеження

11 липня 2024 21:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Генсек НАТО Столтенберг прокоментував дозвіл бити Україні по території Росії
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo/File Photo
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи будуть зняті обмеження для України щодо ударів по території Росії. За його словами, важливо пам'ятати, що це агресивна війна, яку розпочала Російська Федерація проти демократичної країни. Він наголосив, що Україна має право на самооборону.

Про це Єнс Столтенберг сказав під час пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у четвер, 11 липня.

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Столтенберг каже, що союзники НАТО повинні допомогти Україні захищати себе. 

"Право на самооборону включає також право здійснювати удари проти законних військових об'єктах на території агресора — Росії", — наголосив він.

За його словами, деякі союзники зовсім не застосовували обмеження, а інші — зменшили обмеження на використання зброї, яка постачається до України. Столтенберг зазначив, що це дало можливість завдавати удари по території РФ.

"Важливо зрозуміти, що на початку війни та нещодавно більшість бойових дій відбувалися на українській території. Лінія фронту була в середині української території", — каже генсек НАТО.

Він зазначив, що лінія фронту змінилася, коли Росія почала наступ на Харківську область.

Столтенберг наголосив, що Україна має право використовувати зброю, яку отримала від партнерів, щоб бити по території РФ.

Нагадаємо, Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні дозволу на використання американської далекобійної зброї для ударів глибоко в Росії. Наразі країни активно обговорюють це питання.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні можливість знищувати російські літаки на території РФ. 

росія війна НАТО ЗСУ Україна Єнс Столтенберг

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