Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Удары Украины по территории РФ — Столтенберг ответил, отменит ли НАТО ограничение arrow

Удары Украины по территории РФ — Столтенберг ответил, отменит ли НАТО ограничение

11 июля 2024 21:32
Виктория Козырь - редактор
Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал разрешение бить Украине по территории России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo/File Photo
Виктория Козырь - редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, будут ли сняты ограничения для Украины по ударам по территории России. По его словам, важно помнить, что это агрессивная война, начатая Российской Федерацией против демократической страны. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону.

Об этом Йенс Столтенберг сказал во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Удары Украины по территории России

Столтенберг говорит, что союзники НАТО должны помочь Украине защищать себя.

"Право на самооборону включает также право совершать удары против законных военных объектов на территории агрессора — России", — подчеркнул он.

По его словам, некоторые союзники вовсе не применяли ограничения, а другие — уменьшили ограничения на использование оружия, поставляемого в Украину. Столтенберг отметил, что это дало возможность наносить удары по территории РФ.

"Важно понять, что в начале войны и недавно большинство боевых действий происходили на украинской территории. Линия фронта была в середине украинской территории", — говорит генсек НАТО.

Он отметил, что линия фронта изменилась, когда Россия начала наступление на Харьковскую область.

Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право использовать оружие, полученное от партнеров, чтобы бить по территории РФ.

Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине разрешения на использование американского дальнобойного оружия для ударов глубоко в России. В настоящее время страны активно обсуждают этот вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине возможность уничтожать российские самолеты на территории РФ.

россия война НАТО ВСУ Украина Йенс Столтенберг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно