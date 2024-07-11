Генсек НАТО Столтенберг прокомментировал разрешение бить Украине по территории России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo/File Photo

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, будут ли сняты ограничения для Украины по ударам по территории России. По его словам, важно помнить, что это агрессивная война, начатая Российской Федерацией против демократической страны. Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону.

Об этом Йенс Столтенберг сказал во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля.

Читайте также:

Удары Украины по территории России

Столтенберг говорит, что союзники НАТО должны помочь Украине защищать себя.

"Право на самооборону включает также право совершать удары против законных военных объектов на территории агрессора — России", — подчеркнул он.

По его словам, некоторые союзники вовсе не применяли ограничения, а другие — уменьшили ограничения на использование оружия, поставляемого в Украину. Столтенберг отметил, что это дало возможность наносить удары по территории РФ.

"Важно понять, что в начале войны и недавно большинство боевых действий происходили на украинской территории. Линия фронта была в середине украинской территории", — говорит генсек НАТО.

Он отметил, что линия фронта изменилась, когда Россия начала наступление на Харьковскую область.

Столтенберг подчеркнул, что Украина имеет право использовать оружие, полученное от партнеров, чтобы бить по территории РФ.

Напомним, Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине разрешения на использование американского дальнобойного оружия для ударов глубоко в России. В настоящее время страны активно обсуждают этот вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине возможность уничтожать российские самолеты на территории РФ.