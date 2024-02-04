У Житомирі собака притягнув людську ногу на територію гаражного кооперативу

Злий собака. Фото ілюстративне: Fear free happy homes

У Житомирі вчора, 3 лютого, до гаражного кооперативу собака приніс людську ногу. Поліція зʼясовує походження цієї моторошної знахідки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області вчора, 3 лютого.

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Звідки взялася людська нога

Повідомлення про моторошну знахідку надійшло до поліції вранці 3 лютого. Директор гаражного кооперативу у мікрорайоні Крошні повідомив, що згідно з записами камер відеоспостереження, напередодні вночі собака приніс у зубах людську кінцівку.

Правоохоронці вилучили кінцівку і скерували її для проведення відповідних досліджень.

Зараз правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, щоб встановити походження цієї страшної знахідки та з’ясувати всі обставини події у межах відкритого кримінального провадження.

"Закликаємо усіх, хто володіє додатковою інформацією про обставини події, звертатися до поліції за номером 102 чи особисто до Житомирського районного управління поліції за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 17", — наголосили в поліції.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області знайшли золотистого ретривера, який зник у перший день повномасштабного вторгнення. Через два дні після зникнення його прихистили військові.

Нагадуємо, що до неповнолітньої жительки Подільського району, яка знущалася зі свого собаки, будуть застосовані заходи виховного характеру замість кримінальної відповідальності. Наразі тварину постраждалу забрали до притулку.