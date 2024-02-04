В Житомире собака притащила человеческую ногу на территорию гаражного кооператива

Злая собака. Фото иллюстративное: Fear free happy homes

В Житомире вчера, 3 февраля, в гаражный кооператив собака принесла человеческую ногу. Полиция выясняет происхождение этой жуткой находки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области вчера, 3 февраля.

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Откуда взялась человеческая нога

Сообщение о жуткой находке поступило в полицию утром 3 февраля. Директор гаражного кооператива в микрорайоне Крошни сообщил, что согласно записям камер видеонаблюдения, накануне ночью собака принесла в зубах человеческую конечность.

Правоохранители изъяли концовку и направили ее для проведения соответствующих исследований.

Сейчас стражи порядка проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить происхождение этой страшной находки и выяснить все обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства.

"Призываем всех, кто владеет дополнительной информацией об обстоятельствах происшествия, обращаться в полицию по номеру 102 или лично в Житомирское районное управление полиции по адресу: г. Житомир, ул. Леси Украинки, 17", — отметили в полиции.

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