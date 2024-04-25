У жінки почались пологи в евакуаційному потязі під час шляху на Рівненщину

Пасажирка з евакуаційного поїзда разом з новонародженою дитиною. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Пасажирка з евакуаційного поїзда, у якої почались перейми прямо під час подорожі, все ж дісталась у Рівненську область разом із своїм новонародженим сином. Це сталося через тиждень після події.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Facebook у четвер, 25 квітня.

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"Вже іншим евакуаційним рейсом залізничники доставили жінку та дитину від Олександрії до Здолбунова разом з новою групою евакуйованих з Покровська пасажирів", — йдеться у повідомленні.

На місці їх зустріли представники місцевої влади, які потурбуються про те, щоб у дитини та її матері було все необхідне для подальшого життя.

В Укрзалізниці зазначили, що від залізничників родина отримала маленький комплімент та побажання наступного разу піднятись на борт поїзда, прямуючи в довгоочікувану подорож Україною.

"Дякуємо нашим провідникам, які оперативно відреагували на ситуацію, медикам та всім залученим, завдяки кому ця історія має щасливе завершення", — йдеться у повідомленні.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль започаткував на Закарпатті проєкт будівництва європейської колії Чоп — Ужгород. За його словами, Ужгород стає першим обласним центром країни, який буде з’єднано євроколією з Європою.

Також перевізник Укрзалізниця раптово скасував електропоїзд №777/778 "Інтерсіті+", який курсував між Києвом та Львовом. Там пояснюють, що поїзд був тимчасовим, а його експлуатація була лише протягом 30-31 березня.