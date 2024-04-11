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Шмигаль на Закарпатті започаткував проєкт будівництва європейської колії

11 квітня 2024 22:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шмигаль на Закарпатті започаткував проєкт будівництва європейської колії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль започаткував на Закарпатті проєкт будівництва європейської колії Чоп — Ужгород. За його словами, Ужгород стає першим обласним центром країни, який буде з’єднано євроколією з Європою.

Про це український прем'єр повідомив у Telegram у четвер, 11 квітня.

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Шмигаль заявив, що будівництво колії дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

"Реалізація проєкту створить в Ужгороді транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС", — розповів український прем'єр.

За його словами, будівництво цієї євроколії фінансуватиметься за рахунок грантових коштів ЄС, які "Укрзалізниця" отримала в межах програми Connecting Europe Facility.

Шмигаль додав, що у найближчому майбутньому планують за рахунок коштів ЄС реалізувати аналогічні проєкти зі Львова та Чернівців.

Нагадаємо, перевізник Укрзалізниця раптово скасував електропоїзд №777/778 "Інтерсіті+", який курсував між Києвом та Львовом. Там пояснюють, що поїзд був тимчасовим, а його експлуатація була лише протягом 30-31 березня.

Також Укрзалізниця у березні 2024 року перевезла рекордні за час повномасштабної війни 16 млн тонн вантажів. Компанія нарощує вантажоперевезення третій місяць поспіль.

Денис Шмигаль
Укрзалізниця
Україна
Європа
Закарпаття
Ужгород