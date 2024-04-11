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Шмыгаль на Закарпатье начал проект строительства европейской колеи

11 апреля 2024 22:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шмыгаль на Закарпатье начал проект строительства европейской колеи
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициировал на Закарпатье проект строительства европейской колеи Чоп — Ужгород. По его словам, Ужгород становится первым областным центром страны, который будет соединен евроколеей с Европой.

Об этом украинский премьер сообщил в Telegram в четверг, 11 апреля.

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Шмыгаль заявил, что строительство пути позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

"Реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широкого пути и поездами стран ЕС", — рассказал украинский премьер.

По его словам, строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, которые "Укрзализныця" получила в рамках программы Connecting Europe Facility.

Шмыгаль добавил, что в ближайшем будущем планируется за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов.

Напомним, перевозчик Укрзализныця внезапно отменил электропоезд №777/778 "Интерсити+", курсировавший между Киевом и Львовом. Там объясняют, что поезд был временным, а его эксплуатация была только 30-31 марта.

Также "Укрзализныця" в марте 2024 года перевезла рекордные за время полномасштабной войны 16 млн тонн грузов. Компания наращивает грузоперевозки третий месяц подряд.

Денис Шмыгаль
Укрзализныця
Украина
Европа
Закарпатье
Ужгород

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