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У женщины начались роды в эвакуационном поезде во время пути в Ровенскую область

25 апреля 2024 13:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
У женщины начались роды в эвакуационном поезде во время пути в Ровенскую область
Пассажир эвакуационного поезда вместе с новорожденным ребенком. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пассажир из эвакуационного поезда, у которой начались схватки прямо во время путешествия, все же добралась в Ровенскую область вместе со своим новорожденным сыном. Это произошло через неделю после происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Facebook в четверг, 25 апреля.

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"Уже другим эвакуационным рейсом железнодорожники доставили женщину и ребенка от Александрии до Здолбунова вместе с новой группой эвакуированных из Покровска пассажиров", — говорится в сообщении.

На месте их встретили представители местных властей, которые позаботятся о том, чтобы у ребенка и его матери было все необходимое для дальнейшей жизни.

В Укрзализныце отметили, что от железнодорожников семья получила маленький комплимент и пожелание в следующий раз подняться на борт поезда, направляясь в долгожданное путешествие по Украине.

"Спасибо нашим проводникам, которые оперативно отреагировали на ситуацию, медикам и всем привлеченным, благодаря кому эта история имеет счастливое завершение", — говорится в сообщении.

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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициировал на Закарпатье проект строительства европейской колеи Чоп — Ужгород. По его словам, Ужгород становится первым областным центром страны, который будет соединен евроколеей с Европой.

Также перевозчик Укрзализныця внезапно отменил электропоезд №777/778 "Интерсити+", курсировавший между Киевом и Львовом. Там объясняют, что поезд был временным, а его эксплуатация была только 30-31 марта.

Укрзализныця
дети
эвакуация
Ровенская область
Донецкая область

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