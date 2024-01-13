У ВР розповіли, яким повинен бути новий законопроєкт про мобілізацію

Депутати у Верховній Раді. Ілюстративне фото: УНІАН

Заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що попередній законопроєкт про мобілізацію деяким чином суперечив Конституції України. За його словами, в новому законі не повинно такого бути.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Чернєв наголосив, що новий закон має бути "законним та справедливим". Він додав, що ці питання не повинні бути окремими щодо нього.

"Щодо законності цього проєкту — він точно не має суперечити конституційним нормам. На жаль, перший варіант містив неконституційні норми. Ми досить плідно та конкретно пропрацювали з Міноборони та Генштабом ці спірні норми", — пояснив політик.

Баланс у законопроєкті

За його словами, щодо справедливості, то це та категорія, яку складно охарактеризувати.

"Ми маємо зробити збалансований законопроєкт, і ми прагнемо того, щоб був баланс з точки зору мотивації та примусу як результатів, так і наслідків", — зауважив він.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому буквально проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.