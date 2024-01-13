Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У ВР розповіли, яким повинен бути новий законопроєкт про мобілізацію arrow

У ВР розповіли, яким повинен бути новий законопроєкт про мобілізацію

13 січня 2024 21:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ВР розповіли, яким повинен бути новий законопроєкт про мобілізацію
Депутати у Верховній Раді. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що попередній законопроєкт про мобілізацію деяким чином суперечив Конституції України. За його словами, в новому законі не повинно такого бути.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Яким повинен бути новий закон про мобілізацію

Чернєв наголосив, що новий закон має бути "законним та справедливим". Він додав, що ці питання не повинні бути окремими щодо нього. 

"Щодо законності цього проєкту — він точно не має суперечити конституційним нормам. На жаль, перший варіант містив неконституційні норми. Ми досить плідно та конкретно пропрацювали з Міноборони та Генштабом ці спірні норми", — пояснив політик. 

Баланс у законопроєкті

За його словами, щодо справедливості, то це та категорія, яку складно охарактеризувати. 

"Ми маємо зробити збалансований законопроєкт, і ми прагнемо того, щоб був баланс з точки зору мотивації та примусу як результатів, так і наслідків", — зауважив він. 

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення відкликати законопроєкт №10378 про внесення правок до законопроєкту про мобілізацію. При цьому буквально проєкт закону відправили уряду на доопрацювання.

Верховна Рада
закон
військові
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі