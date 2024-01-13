В ВР рассказали, каким должен быть новый законопроект о мобилизации

Депутаты в Верховной Раде. Иллюстративное фото: УНИАН

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что предыдущий законопроект о мобилизации некоторым образом противоречил Конституции Украины. По его словам, в новом законе не должно такого быть.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Чернев подчеркнул, что новый закон должен быть "законным и справедливым". Он добавил, что эти вопросы не должны быть отдельными по отношению к нему.

"О законности этого проекта — он точно не должен противоречить конституционным нормам. К сожалению, первый вариант содержал неконституционные нормы. Мы достаточно плодотворно и конкретно проработали с Минобороны и Генштабом эти спорные нормы", — объяснил политик.

Баланс в законопроекте

По его словам, что касается справедливости, то это та категория, которую сложно охарактеризовать.

"Мы должны сделать сбалансированный законопроект и мы стремимся к тому, чтобы был баланс с точки зрения мотивации и принуждения, как результатов, так и последствий", — отметил он.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины принял решение отозвать законопроект №10378 о внесении правок в законопроект о мобилизации. При этом буквально проект закона был отправлен правительству на доработку.