Вплив війни на школярів: у ВР розповіли подробиці

Офлайн-навчання. Фото: weekend.today

Українські школярі зазнали дуже великих освітніх втрат через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну Росії проти України. Якщо їх рахувати у вигляді навчання, то ці втрати становлять декілька років. Особливо це стосується сільської місцевості.

Про це Новини.LIVE розповів заступник голови комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин.

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Депутат погодився, що найбільше від пандемії та війни постраждали учні початкової школи, 1-4 класу. Серед них є діти, які фізично досі не змогли побувати у школі. Особливо у сільській місцевості прифронтових областей.

Загалом всі школярі зазнали чималих освітніх втрат через онлайн-навчання спершу через пандемію коронавірусу, а далі через війну. І про це також говорить авторитетне міжнародне дослідження PISA, яке проводиться в усіх розвинених країнах організації економічного співробітництва і розвитку, каже депутат.

"Держава починає виділяти кошти на підземні школи, які зараз будують у Запоріжжі. На облаштування таких шкіл виділено 2,5 млрд грн, пріоритет — прифронтові області. Впевнено прогнозую, що ця сума буде збільшена, адже нема нічого кращого за офлайн-навчання", — уточнив Колебошин.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що цього року регіони отримають гроші на будівництво укриттів у школах. Йдеться про суму в розмірі 2,5 млрд грн.