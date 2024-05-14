Влияние войны на школьников: в ВР рассказали подробности

Оффлайн-обучение. Фото: weekend.today

Украинские школьники понесли очень большие образовательные потери из-за пандемии коронавируса и полномасштабной войны России против Украины. Если их считать посредством обучения, то они составляют несколько лет. Особенно это касается сельской местности.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.

Читайте также:

Депутат согласился, что больше всего от пандемии и войны пострадали ученики начальной школы, 1-4 класса. Среди них есть дети, которые физически до сих пор не смогли побывать в школе. Особенно в сельской местности прифронтовых областей.

В целом все школьники понесли немалые образовательные потери из-за онлайн-обучения сначала из-за пандемии коронавируса, а дальше из-за войны. И об этом говорит авторитетное международное исследование PISA, которое проводится во всех развитых странах организации экономического сотрудничества и развития, говорит депутат.

"Государство начинает выделять средства на подземные школы, которые сейчас строят в Запорожье. На обустройство таких школ выделено 2,5 млрд грн, приоритет — прифронтовые области. Уверенно прогнозирую, что эта сумма будет увеличена, ведь нет ничего лучше офлайн-обучения", – уточнил Колебошин.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах. Речь идет о сумме в размере 2,5 млрд грн.