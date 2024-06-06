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У "Vivat" розповіли, чи будуть переїжджати із Харкова через ракетні атаки

6 червня 2024 05:38
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ракетний удар по типографії у Харкові: які наслідки
Ракетний удар по типографії "Фактор друку". Фото: ДСНС
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець


Харківська типографія "Фактор друку", яка постраждала від ракетного удару,  не переїжджатиме із Харкова і наразі шукає можливості по відновленню. Це велетенські потужності та велетенський комплекс, який неможливо перенести за місяць-два. Але найголовніше, із Харкова не готові переїжджати працівники типографії – а це люди із сім’ями.

Про це Новини.LIVE розповіла Олена Рибка, шеф-редактор видавництва "Vivat".

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"Було прийнято рішення про те, що друкарня не буде передислоковуватися та релокуватися із Харкова. Власне думка про те, що вона залишається у Харкові, є ще із 2022 року. Це велетенські потужності та велетенський комплекс, який неможливо перенести за місяць, ні за два. На це потрібно щонайменше півроку. Так само не готові кудись переїжджати і самі працівники", — уточнила Рибка.

Наразі "Фактор друку" шукає можливості, аби відновити зруйновану ракетними ударами лінію. Загалом було знищено 50 тисяч книжок різних українських видавництв. 

"Ми будемо працювати надалі, бо відчуваємо шалену підтримку українців і спільноти, а також шалену енергетику від цієї взаємодії. Це безцінно і це той кредит довіри, який неможливо купити ні за які гроші", — підсумувала шеф-ред "Vivat".

Нагадаємо, 23 травня Росія завдала масованих ударів по Харкову. Дві ракети влучили в одну з найбільших типографій повного циклу в Європі — "Фактор-Друк", де друкувалися книги видавництва Vivat, а також більшості українських видавництв. Загинули п’ятеро працівників друкарні.

Пізніше видавництво "Vivat" оприлюднило список книг, які згоріли під час російської атаки на друкарню у Харкові. 

війна в Україні
Харків
війна
ракетний удар

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