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В "Vivat" рассказали, будут ли переезжать из Харькова из-за ракетных атак

6 июня 2024 05:38
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ракетный удар по типографии в Харькове: какие последствия
Ракетный удар по типографии "Фактор друку". Фото: ДСНС
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист


Харьковская типография "Фактор друку", пострадавшая от ракетного удара, не будет переезжать из Харькова и ищет возможности по восстановлению. Это гигантские мощности и гигантский комплекс, который невозможно перенести через месяц-два. Но самое главное, из Харькова не готовы переезжать работники типографии – это люди с семьями.

Об этом Новини.LIVE сообщила Елена Рыбка, шеф-редактор издательства "Vivat".

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"Было принято решение о том, что типография не будет передислоцироваться и релоцироваться из Харькова. Собственно мнение о том, что она остается в Харькове, есть еще с 2022 года. Это гигантские мощности и гигантский комплекс, который невозможно перенести за месяц, ни за два. На это нужно по меньшей мере полгода", — уточнила Рыбка.

"Фактор друку" ищет возможности, чтобы восстановить разрушенную ракетными ударами линию. Всего было уничтожено 50 тысяч книг разных украинских издательств.

"Мы будем работать дальше, потому что чувствуем безумную поддержку украинцев и сообщества, а также безумную энергетику от этого взаимодействия. Это бесценно и это тот кредит доверия, который невозможно купить ни за какие деньги", — подытожила шеф-ред "Vivat".

Напомним, 23 мая Россия нанесла массированные удары по Харькову. Две ракеты попали в одну из крупнейших типографий полного цикла в Европе - "Фактор-Друку", где печатались книги издательства Vivat, а также большинства украинских издательств. Погибли пять работников типографии.

Позже издательство Vivat обнародовало список книг, сгоревших во время российской атаки на типографию в Харькове.

война в Украине
Харьков
война
ракетный удар

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