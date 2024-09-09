У Вінниці доглядальниці планували вбити пенсіонерку — втрутилася поліція

Затримання доглядальниці у Вінниці. Фото: Нацполіція

У Вінниці за підозрою в плануванні вбивства літньої жінки затримали доглядальницю потенційної жертви. За даними поліції, підозрювана збиралася вбити пенсіонерку, аби швидше стати власницею квартири.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у понеділок, 9 вересня.

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У Вінниці поліція запобігла вбивству пенсіонерки

За даними Нацполіції, у Вінниці доглядальниця готувалася до вбивства 83-річної пенсіонерки, аби швидше привласнити її квартиру. Для цього зловмисниця планувала придбати заборонений у вільному продажі медпрепарат, аби інсценувати природну смерть підопічної.

Правоохоронці встановили, що у 2020 році затримана уклала з пенсіонеркою, яка потребувала стороннього догляду, договір довічного утримання.

"Відповідно до цієї угоди, у разі смерті підопічної, у власність доглядальниці переходить квартира. 83-річна жінка довіряла зловмисниці, яка їй допомагала. Згодом фігурантка захотіла пришвидшити процес отримання житла й почала підшукувати медичну речовину для вбивства", — розповіли в поліції.

Вилучені медпрепарати. Фото: Нацполіція

Підозрювану затримали під час купівлі медпрепарату

Вінничанку затримали відразу після передачі їй ампул медпрепаратом. Під час обшуків працівники поліції вилучили медичні препарати, заборонені у вільному продажі, оригінали та копії різної документації, чорнові записи, мобільні телефони, а також 11 900 доларів.

Зловмисниця затримана, їй повідомлено про підозру у підготовці до умисного вбивства з корисливих мотивів. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави 605 600 гривень.