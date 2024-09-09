В Виннице сиделка планировали убить пенсионерку — вмешалась полиция

Задержание сиделки в Виннице. Фото: Нацполиция

В Виннице по подозрению в планировании убийства пожилой женщины задержали сиделку потенциальной жертвы. По данным полиции, подозреваемая собиралась убить пенсионерку, чтобы поскорее стать владелицей квартиры.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник, 9 сентября.

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В Виннице полиция предотвратила убийство пенсионерки

По данным Нацполиции, в Виннице сиделка готовилась к убийству 83-летней пенсионерки, чтобы быстрее присвоить ее квартиру. Для этого злоумышленница планировала приобрести запрещенный в свободной продаже медпрепарат, чтобы инсценировать естественную смерть подопечной.

Правоохранители установили, что в 2020 году задержанная заключила с пенсионеркой, нуждавшейся в постороннем уходе, договор пожизненного содержания.

"В соответствии с этим соглашением, в случае смерти подопечной, в собственность сиделки переходит квартира. 83-летняя женщина доверяла помогавшей ей злоумышленнице. Впоследствии фигурантка захотела ускорить процесс получения жилья и начала подыскивать медицинское вещество для убийства", — рассказали в полиции.

Изъятые медпрепараты. Фото: Нацполиция

Подозреваемую задержали при покупке медпрепарата

Винничанку задержали сразу после передачи ей ампул медпрепаратом. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли медицинские препараты, запрещенные в свободной продаже, оригиналы и копии разной документации, черновые записи, мобильные телефоны, а также 11 900 долларов.

Злоумышленница задержана, ей сообщено о подозрении в подготовке к умышленному убийству из корыстных побуждений. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога 605 600 гривен.