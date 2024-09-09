В Виннице сиделка планировали убить пенсионерку — вмешалась полиция

В Виннице сиделка планировала отравить пенсионерку — подозреваемую задержали
В Виннице по подозрению в планировании убийства пожилой женщины задержали сиделку потенциальной жертвы. По данным полиции, подозреваемая собиралась убить пенсионерку, чтобы поскорее стать владелицей квартиры.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник, 9 сентября.
В Виннице полиция предотвратила убийство пенсионерки
По данным Нацполиции, в Виннице сиделка готовилась к убийству 83-летней пенсионерки, чтобы быстрее присвоить ее квартиру. Для этого злоумышленница планировала приобрести запрещенный в свободной продаже медпрепарат, чтобы инсценировать естественную смерть подопечной.
Правоохранители установили, что в 2020 году задержанная заключила с пенсионеркой, нуждавшейся в постороннем уходе, договор пожизненного содержания.
"В соответствии с этим соглашением, в случае смерти подопечной, в собственность сиделки переходит квартира. 83-летняя женщина доверяла помогавшей ей злоумышленнице. Впоследствии фигурантка захотела ускорить процесс получения жилья и начала подыскивать медицинское вещество для убийства", — рассказали в полиции.
Подозреваемую задержали при покупке медпрепарата
Винничанку задержали сразу после передачи ей ампул медпрепаратом. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли медицинские препараты, запрещенные в свободной продаже, оригиналы и копии разной документации, черновые записи, мобильные телефоны, а также 11 900 долларов.
Злоумышленница задержана, ей сообщено о подозрении в подготовке к умышленному убийству из корыстных побуждений. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога 605 600 гривен.
Читайте Новини.LIVE!