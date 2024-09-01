Неоднократно судимый мужчина получил 2 года лишения свободы из-за запуска фейерверков в Винницкой области

Фейерверк в спальном районе города. Иллюстративное фото: pixels.com

Жителю Винницы не помогло представление апелляции и Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор городского суда. Согласно ему обвиняемый получил два года и два месяца лишения свободы за запуск фейерверков в новогоднюю ночь.

О деталях дела сообщает Судебно-юридическая газета .

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Суть дела

Согласно материалам дела, виновный в хулиганстве мужчина запускал салют в спальном районе среди домов. Винничанин просил суд отменить приговор суда низшей инстанции и назначить ему штраф. Обещал больше так не делать и заверял, что все понял.

Что решил суд

Однако судья отметил, что мужчина уже раньше был привлечен к ответственности за подобное хулиганство. Не успев отбыть предварительное наказание за запуск фейерверков, он взялся за старое.

Поэтому по совокупности преступлений судья назначил обвиняемому два года и два месяца ограничения свободы, оставив в силе предварительное решение суда.

Свой поступок не раз судимый мужчина будет обдумывать в уголовно-исполнительном учреждении открытого типа без изоляции от общества.