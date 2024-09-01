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У Вінниці любителя феєрверків посадили на 2 роки — чому вирок настільки суворий

1 вересня 2024 01:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Неодноразово судимий чоловік отримав 2 роки позбавлення волі через запуск феєрверків на Вінничині
Феєрверк у спальному районі міста. Ілюстративне фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Мешканцю Вінниці не допомогло подання апеляції і Вінницький апеляційний суд залишив у силі вирок міського суду. Згідно з ним обвинувачений отримав два роки та два місяці позбавлення волі за запуск феєрверків у новорічну ніч. Деталі справи повідомляє Судово-юридична газета

Суть справи

Згідно з матеріалами справи, винний у хуліганстві чоловік запускав салют у спальному районі посеред будинків. Вінничанин просив суд скасувати вирок суду нижчої інстанції та призначити йому штраф. Обіцяв більше так не робити й завіряв, що все зрозумів. 

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Що вирішив суд

Проте суддя зазначив, що чоловік вже раніше був притягнутий до відповідальності за подібне хуліганство. Не встигнувши відбути попереднє покарання за запуск феєрверків він взявся за старе.

Тому за сукупністю злочинів суддя призначив обвинуваченому два роки і два місяці обмеження волі, залишивши в силі попереднє рішення суду.

Свій вчинок неодноразово судимий чоловік обмірковуватиме у кримінально-виконавчій установі відкритого типу без ізоляції від суспільства. 

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