Тайфун Ягі завдав масштабних збитків В'єтнаму — зокрема, постачальникам деталей для Apple

Наслідки тайфуну у В'єтнамі. Фото: скриншот

В'єтнамом пройшовся потужний шторм — тайфун Ягі викликав масштабні руйнації. Десятки людей загинули, кількість постраждалих обчислюється сотнями. Знеструмлені та зазнали пошкоджень сотні підприємств, зокрема ті, що постачають деталі для електромобілів та техніки Apple.

Про це повідомило видання Associated Press у понеділок, 9 вересня.

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Наслідки тайфуну Ягі для В'єтнама

У В'єтнамі йде на спад потужний тайфун Ягі, який накрив прибережні провінції 7 вересня. Швидкість вітру досягала 149 км/год.

За даними державних ЗМІ, тайфун викликав повені та зсуви, через що загинули щонайменше 59 людей й 299 постраждали. Так, у гірській провінції Као Банг був затоплений автобус з 20 пасажирами. У провінції Фу річка знесла сталевий міст: 10 легкових і вантажних автомобілів, а також два мотоцикли впали у воду. Троє людей були врятовані, але 13 зникли безвісти.

Обвал мосту у В'єтнамі. Фото: скриншот

У провінціях Хайфон та Куангнінь, які є промисловими центрами, все ще відсутнє електропостачання. Тут розташовано багато заводів, зокрема виробник електрокарів VinFast і постачальники Apple — Pegatrong і USI.

Загалом, за попередніми оцінками, Ягі пошкодив близько сотні підприємств та завдав збитків на мільйони доларів. Дахи кількох заводів були зірвані, а вода потрапила у виробничі приміщення, пошкодивши готову продукцію і коштовне обладнання.

Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь відвідав Хайфон у неділю і схвалив пакет допомоги у розмірі 4,62 млн доларів для відновлення портового міста.

Зруйнований міст, В'єтнам. Фото: скриншот