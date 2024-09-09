Тайфун Яги нанес масштабный ущерб Вьетнаму — в частности, поставщикам деталей для Apple

Последствия тайфуна во Вьетнаме. Фото: скриншот

Вьетнам прошел мощный шторм — тайфун Яги вызвал масштабные разрушения. Десятки людей погибли, количество пострадавших исчисляется сотнями. Обесточены и получили повреждения сотни предприятий, в том числе поставляющие детали для электромобилей и техники Apple.

Об этом сообщило издание Associated Press в понедельник, 9 сентября.

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Последствия тайфуна Яги для Вьетнама

Во Вьетнаме идет на спад мощный тайфун Яги, который накрыл прибрежные провинции 7 сентября. Скорость ветра достигала 149 км/ч.

По данным государственных СМИ, тайфун вызвал наводнения и оползни, из-за чего погибли по меньшей мере 59 человек и 299 пострадали. Так, в горной провинции Као Банг был затоплен автобус с 20 пассажирами. В провинции Фу река снесла стальной мост: 10 легковых и грузовых автомобилей, а также два мотоцикла упали в воду. Три человека были спасены, но 13 пропали без вести.

Обрушение моста во Вьетнаме. Фото: скриншот

В провинциях Хайфон и Куангнинь, которые являются промышленными центрами, все еще отсутствует электроснабжение. Здесь расположено много заводов, в частности производитель электрокаров VinFast и поставщики Apple — Pegatrong и USI.

Всего, по предварительным оценкам, Яги повредил около сотни предприятий и нанес ущерб на миллионы долларов. Крыши нескольких заводов были сорваны, а вода попала в производственные помещения, повредив готовую продукцию и дорогостоящее оборудование.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь посетил Хайфон в воскресенье и одобрил пакет помощи в размере 4,62 млн долларов для восстановления портового города.

Разрушенный мост, Вьетнам. Фото: скриншот