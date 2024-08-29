Японію накрив потужний тайфун Шаньшань — які наслідки

Мільйонам наказали евакуюватися — Японію накрив нищівний тайфун "Шаньшань"
На південному заході Японії вирує тайфун "Шаньшань", який забрав життя щонайменше трьох людей та нищить інфраструктуру. Відомо, що до евакуації готують понад 5 мільйонів мешканців, а деякі заводи-гіганти екстрено зупинили роботу.
Про це повідомляє Reuters у четвер, 29 серпня.
Тайфун Шаньшань у Японії
Негода розпочалася у четвер, 29 серпня з південного заходу Японії, де почала лити сильна злива та рвучкий вітер. Внаслідок цього ускладнився повітряний рух, відключилося електропостачання, а великі заводи були змушені зупинити роботу.
Станом на зараз відомо про трьох загиблих, одного зниклого безвісти та десятки травмованих. Влада попереджає, що цей тайфун може стати одним з найсильніших за всю історію Японію.
#BREAKING CAT 2 TYPHOON SHANSHAN HAS MADE LANDFALL IN #Japan! SLOW FORWARD SPEED CREATING A MULTI-DAY FLASH FLOODING THREAT. #Trending #Hurricane #disaster https://t.co/Rur8mOBWXP— The KangarooRat (@Texasenginerd) August 28, 2024
Тайфун мчить зі швидкістю вітру 50 м/с та здатен перевернути рухомі вантажівки. Відомо, що негода накрила регіон біля міста Унзен у префектурі Нагасакі і рухався на північ.
У семи префектурах понад 200 тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання. Загалом понад 5,2 мільйона людей отримали сповіщення від влади про евакуацію.
#Shanshan Kagoshima, Japan#hurricane #storm #wind pic.twitter.com/fnwSHZ9ZBd— WORLD.STORM (@worldstormm) August 28, 2024
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