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Мільйонам наказали евакуюватися — Японію накрив нищівний тайфун "Шаньшань"

29 серпня 2024 13:18
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Японію накрив потужний тайфун Шаньшань — які наслідки
Наслідки тайфуну в одній з префектур Японії. Фото: REUTERS
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

На південному заході Японії вирує тайфун "Шаньшань", який забрав життя щонайменше трьох людей та нищить інфраструктуру. Відомо, що до евакуації готують понад 5 мільйонів мешканців, а деякі заводи-гіганти екстрено зупинили роботу.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 29 серпня.

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Тайфун Шаньшань у Японії 

Негода розпочалася у четвер, 29 серпня з південного заходу Японії, де почала лити сильна злива та рвучкий вітер. Внаслідок цього ускладнився повітряний рух, відключилося електропостачання, а великі заводи були змушені зупинити роботу.

Тайфун Шанашань
Тайфун Шаньшань. Фото: Kyoto

Станом на зараз відомо про трьох загиблих, одного зниклого безвісти та десятки травмованих. Влада попереджає, що цей тайфун може стати одним з найсильніших за всю історію Японію.

Шаньшань
Наслідки тайфуну Шаньшань. Фото: TomokichiviaX

Тайфун мчить зі швидкістю вітру 50 м/с та здатен перевернути рухомі вантажівки. Відомо, що негода накрила регіон біля міста Унзен у префектурі Нагасакі і рухався на північ.

У семи префектурах понад 200 тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання. Загалом понад 5,2 мільйона людей отримали сповіщення від влади про евакуацію. 

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