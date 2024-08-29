Японию накрыл мощный тайфун Шаньшань.

Последствия тайфуна в одной из префектур Японии. Фото: REUTERS

На юго-западе Японии бушует тайфун "Шаньшань", унесший жизни по меньшей мере трех человек и уничтожающий инфраструктуру. Известно, что к эвакуации готовят более 5 миллионов жителей, а некоторые заводы-гиганты экстренно приостановили работу.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 29 августа.

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Ненастье началось в четверг, 29 августа с юго-запада Японии, где начал лить сильный ливень и порывистый ветер. В результате усложнилось воздушное движение, отключилось электроснабжение, а крупные заводы были вынуждены остановить работу.

Тайфун Шаньшань. Фото: Kyoto

По состоянию на данный момент известно о трех погибших, одном пропавшем без вести и десятках травмированных. Власти предупреждают, что этот тайфун может стать одним из самых сильных за всю историю Японии.

Последствия тайфуна Шаньшань. Фото: TomokichiviaX

Тайфун несется со скоростью ветра 50 м/с и способен перевернуть движущиеся грузовики. Известно, что непогода накрыла регион возле города Унзен в префектуре Нагасаки и двигалась на север.

В семи префектурах более 200 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения. В общей сложности более 5,2 миллиона человек получили уведомления от власти об эвакуации.