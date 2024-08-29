Японию накрыл мощный тайфун Шаньшань.

Миллионам приказали эвакуироваться — Японию накрыл сокрушительный тайфун "Шаньшань"
На юго-западе Японии бушует тайфун "Шаньшань", унесший жизни по меньшей мере трех человек и уничтожающий инфраструктуру. Известно, что к эвакуации готовят более 5 миллионов жителей, а некоторые заводы-гиганты экстренно приостановили работу.
Об этом сообщает Reuters в четверг, 29 августа.
Тайфун Шаньшань в Японии
Ненастье началось в четверг, 29 августа с юго-запада Японии, где начал лить сильный ливень и порывистый ветер. В результате усложнилось воздушное движение, отключилось электроснабжение, а крупные заводы были вынуждены остановить работу.
По состоянию на данный момент известно о трех погибших, одном пропавшем без вести и десятках травмированных. Власти предупреждают, что этот тайфун может стать одним из самых сильных за всю историю Японии.
#BREAKING CAT 2 TYPHOON SHANSHAN HAS MADE LANDFALL IN #Japan ! SLOW FORWARD SPEED CREATING A MULTI-DAY FLASH FLOODING THREAT. #Trending #Hurricane #disaster https://t.co/Rur8mOBWXP— The KangarooRat (@Texasenginerd) August 28, 2024
Тайфун несется со скоростью ветра 50 м/с и способен перевернуть движущиеся грузовики. Известно, что непогода накрыла регион возле города Унзен в префектуре Нагасаки и двигалась на север.
В семи префектурах более 200 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения. В общей сложности более 5,2 миллиона человек получили уведомления от власти об эвакуации.
#Shanshan Kagoshima, Japan #hurricane #storm #wind pic.twitter.com/fnwSHZ9ZBd— WORLD.STORM (@worldstormm) August 28, 2024
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