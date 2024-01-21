У Великій Британії створили підрозділ поліції для протидії загрозам РФ, Китаю та Ірану

Британські поліцейські. Ілюстративне фото: Sky News

У поліції Великої Британії створили спеціальний підрозділ для боротьби із загрозами з боку Китаю, Росії та Ірану. Таке рішення було ухвалено через стурбованість щодо ризиків напередодні парламентських цьогорічних виборів у країні.

Про це повідомляє Reuters.

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Помічник комісара поліції та керівник британського відділу боротьби з тероризмом Метт Джукс зазначив, що загрози від РФ, Китаю та Ірану "зараз більші, ніж з часів холодної війни".

"Ми говоримо про частини державного апарату Ірану, Китаю та Росії", — вказав Джукс.

У 2023 році Велика Британія ухвалила закон "Про національну безпеку". Цим рішенням керівництво країни хотіло перешкодити у шпигунстві, викраденні комерційної таємниці і втручанні в політичну систему іншим державам.

За словами Джукса, новий спецпідрозділ поліції використовуватиме повноваження, які були визначені в цьому законі.

"Ми будемо найбільш відкритою частиною британського співтовариства безпеки, яке посилить свою відповідь на ворожі дії інших держав", — зауважив керівник відділу боротьби з тероризмом.

Також Джукс додав, що наразі дезінформація в Інтернеті досягла рекордного обсягу. Цьогоріч її більше, ніж у будь-який попередній рік виборів у Великій Британії.

Нагадаємо, Велика Британія заявила про перше успішне випробування лазерної зброї. Її тестували проти повітряних цілей на полігоні у Шотландії.

Раніше ми писали, що згідно з результатами опитування громадськості YouGov, консервативну партію прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака очікує поразка на виборах 2024 року. Передбачається, що політпартія "Торі" збереже лише 169 місць.