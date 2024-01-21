В Великобритании создали подразделение полиции для противодействия угрозам РФ, Китая и Ирана

Британские полицейские. Иллюстративное фото: Sky News

В полиции Великобритании было создано специальное подразделение для борьбы с угрозами со стороны Китая, России и Ирана. Такое решение было принято из-за обеспокоенности рисками накануне парламентских выборов в стране в этом году.

Об этом сообщает Reuters.

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Помощник комиссара полиции и руководитель британского отдела по борьбе с терроризмом Мэтт Джукс отметил, что угроз от РФ, Китая и Ирана "сейчас больше, чем со времен холодной войны".

"Мы говорим о частях государственного аппарата Ирана, Китая и России", — указал Джукс.

В 2023 году Великобритания приняла закон "О национальной безопасности". Этим решением руководство страны хотело помешать в шпионаже, похищении коммерческой тайны и вмешательстве в политическую систему другим государствам.

По словам Джукса, новое спецподразделение полиции будет использовать полномочия, определенные в этом законе.

"Мы будем наиболее открытой частью британского сообщества безопасности, которое усилит свой ответ на вражеские действия других государств", — отметил руководитель отдела борьбы с терроризмом.

Также Джукс добавил, что в настоящее время дезинформация в Интернете достигла рекордного объема. В этом году ее больше, чем в любой предыдущий год выборов в Великобритании.

Напомним, Великобритания заявила о первом успешном испытании лазерного оружия. Ее тестировали против воздушных целей на полигоне в Шотландии.

Ранее мы писали, что согласно результатам опроса общественности YouGov, консервативную партию премьер-министра Великобритании Риши Сунака ожидает поражение на выборах 2024 года. Предполагается, что политпартия "Тори" сохранит всего 169 мест.