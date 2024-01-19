Британія вперше випробувала лазерну зброю проти повітряних цілей

Лазерна зброя. Фото: міноборони Британії

Велика Британія заявила про перше успішне випробування лазерної зброї. Її тестували проти повітряних цілей на полігоні у Шотландії.

Про це повідомляє пресслужба міноборони Британії.

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Зазначається, що система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire може "посилити Збройні сили країни з більшою точністю, зменшивши при цьому залежність від високовартісних боєприпасів".

Як зазначили у міністерстві, дальність дії DragonFire засекречено, проте вона зможе вражати будь-яку видиму ціль — працює з точністю, еквівалентною влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані тисяча метрів.

Лазерна зброя. Фото: міноборони Британії

"Зброя зі спрямованою лазерною енергією може вражати цілі зі швидкістю світла і використовувати інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль, що призводить до руйнування конструкції або до більш вражаючих результатів, якщо боєголовка потрапляє в ціль", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години і саме тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою для певних завдань, які наразі виконують ракети.

Так, вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня. Під час візиту між Британією та Україною було укладено безпекову угоду.

Також ми писали, що водночас готуються аналогічні домовленості зі Сполученими Штатами та іншими країнами. Ці документи підтверджують, що Україна буде членом НАТО, оскільки ці гарантії даються до ухвалення про членство в Альянсі.