Британия впервые испытала лазерное оружие против воздушных целей

Лазерное оружие. Фото: минобороны Британии

Великобритания заявила о первом успешном испытании лазерного оружия. Ее тестировали против воздушных целей на полигоне в Шотландии.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Британии

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Отмечается, что система лазерного оружия направленной энергии (LDEW) DragonFire может "усилить вооруженные силы страны с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от высокоценных боеприпасов".

Как отметили в министерстве, дальность действия DragonFire засекречена, однако она сможет поражать любую видимую цель — работает с точностью, эквивалентной попаданию в монету номиналом в 1 фунт стерлингов с расстояния в тысячу метров.

Лазерное оружие. Фото: минобороны Британии

"Оружие с направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света для того, чтобы прорезать цель, что приводит к разрушению конструкции или более впечатляющим результатам, если боеголовка попадает в цель", — говорится в сообщении.

Там отметили, что выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа и именно поэтому он имеет потенциал стать долгосрочной дешевой альтернативой для определенных задач, которые выполняют ракеты.

Так, стоимость эксплуатации лазера обычно не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел.

Напомним, что премьер-министр Британии Риши Сунак прибыл в Киев 12 января. Во время визита между Британией и Украиной было заключено соглашение о безопасности.

Также мы писали, что готовятся аналогичные договоренности с Соединенными Штатами и другими странами. Эти документы подтверждают, что Украина будет членом НАТО, поскольку эти гарантии даются для принятия о членстве в Альянсе.